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Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

KİLİS'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

01 Ekim 2021 Cuma 10:52
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Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

aza, sabah saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne gelen M.E. yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı TIR, karşı yönden gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 79 AAP 065 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişinin yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KilisOtomobilTIRKazaTrafik Kazası
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