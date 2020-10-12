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Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti

KİLİS Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut (53), geçen hafta tansiyon rahatsızlığı ile kaldırıldığı hastanade beyin kanaması geçirmesinin ardında bu sabah yaşamını yitirdi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:51
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Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti

Yüksek tansiyon nedeniyle geçen hafta Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi altındayken beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Bulut, bu sabah hayatını kaybetti.

Mehmet Abdi Bulut'un ölüm haberi, kentte üzüntüye yol açtı.

3'ÜNCÜ KEZ SEÇİLMİŞTİ

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis‘te doğan Mehmet Abdi Bulut, ilk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladı, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı.

Avukatlık stajının ardından 1991 yılında asteğmen olarak vatani görevini yapan Bulut, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Daha sonraki dönem de belediye başkanı olan evli ve üç çocuk babası Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde de AK Parti'den Kilis Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

DHA

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KilisBelediyeBaşkanMehmet Abdi BulutVefat
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