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KILAVUZ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN HALKALARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR DEDİ

02 Nisan 2021 Cuma 10:29
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KILAVUZ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN HALKALARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR DEDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Haksan Otomotiv ile işbirliği protokolü imzaladı. Birlikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yürütecek olan kurumlar, aynı zamanda staj ve eğitim konusunda da ortak projeler üretecek.

Protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Haksan Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tevfik Ezik, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri, akademisyenler ve firma temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin toplumsal katkı görevi çerçevesinde farklı kesimler ile işbirliğine gitmesi gerektiğini aktardı. Üniversite-Sanayi işbirliği, Üniversite-Toplum işbirliği ve Üniversite-Kent işbirliği başlıklarının genişletilmesi ve gerçek anlamda ortak projelerin üretilmesi noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme dışında en büyük görevlerimizden birisi de toplumsal katkıdır. Üniversite olarak yaptığımız işbirlikleri neticesinde çok sayıda ürün ve hizmet çıktısı elde ediyoruz. Bu verileri toplum ile paylaşıyor ve milletimizin faydasına sunmuş oluyoruz. Böylelikle hem insanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz hem de topluma katkı görevimizi ifa etmiş oluyoruz. Bu anlamda bizlerle işbirliğine giden Haksan Otomotiv ve diğer tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Haksan Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tevfik Ezik de desteklerinden dolayı üniversite yöneticilerine ve akademisyenlere teşekkür etti. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kendileri için büyük bir önem taşıdığının altını çizen Genel Müdür Tevfik Ezik; “İnşallah her iki taraf için de hayırlı ve faydalı bir çalışma olacaktır. Üniversitemiz hem bizim için, hem Bursa’mız için hem de ülkemiz için son derece faydalı işler yapmaktadır. Birlikte katkı sağlayacak işlere imza atmaktan büyük bir keyif alacağız. Hayırlı olsun” dedi.

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KILAVUZ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN HALKALARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR DEDİ
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