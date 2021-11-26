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​​​​​​​'Kesik baş' cinayetinde DNA eşleştirmesi yapılacak

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde, başı gövdesinden kesilmiş olarak ormanda cesedi bulunan, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) cinayet şüphelileri hala bulunamadı. Keleş'in DNA örnekleri, köylülerden alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

26 Kasım 2021 Cuma 12:06
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​​​​​​​'Kesik baş' cinayetinde DNA eşleştirmesi yapılacak

Olay, 21 Kasım’da ilçeye bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Eşi 6 yıl önce kalp krizinden ölen ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in cesedi, başı gövdesinden ayrılmış olarak ormanda bulundu. Keleş’in kesilen başı, jandarma tarafından olaydan 1 gün sonra gövdesine ulaşıldığı bölgeye 3 kilometre uzaklıkta toprağa gömülü bulundu. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında köylülerin ifadesine başvurdu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu köylülerin parmak izleri ve DNA örnekleri alındı. Keleş’in 3 yıl önce köydeki evin satın alınması nedeniyle husumetli olduğu C.T. ve geçen aylarda miras paylaşımı sırasında arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi İ.K.’nin de ifadesine başvuruldu. İ.K., ifadesinde, olayla ilgili bir şey bilmediğini söyledi. İfadesi alınanlar, serbest bırakıldı.

DNA ÖRNEKLERİ ADLİ TIP KURUMU’NDA 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi Mustafa Keleş’in vücudundan ve tırnaklarından alınan doku örnekleri de köylülerden alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Dursunlar köyünün muhtarı Şerafettin Meşe, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyleyerek, “Savcılığımız ve jandarmamız çalışıyor. İnşallah kimin yaptığını bulacaklar. Hala şoktayız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DnaZonguldakçaycumaDursunlar KöyüMustafa Keleş
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