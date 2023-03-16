Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.223,81
ALTIN
1.175,04
DOLAR
19,00
STERLİN
22,91
EURO
20,18
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alıyor
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli...
Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu
Menemen Belediyesi 38 adet...
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda doluluk oranının yüzde 10'a kadar düştüğünü, suyun tasarruflu kullanımı için bazı sınırlandırmalar getirileceğini bildirdi.

16 Mart 2023 Perşembe 10:59
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek
Edirne

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Akan her damla suyun önemli olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Sadece Keşan Belediyesinin önlemler alması asla yeterli değil. Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, Kadıköy Barajı'nda su miktarının kritik seviyelere düştüğünü aktardı.

Yağışların yetersiz kaldığını, kuraklıkla mücadele kapsamında belediye olarak bir dizi önlemler alacaklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kadıköy Barajı'nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunuyor, yağış olmazsa 2,5 aylık suyumuz kaldı. Önlem paketimizi belediye encümenimize sunacağız. Bu kapsamda konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmaması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde mevcut kullanımlar göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi olacak. Halı ve kilim yıkamaları, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanması yasaklanacak, oto yıkama işletmelerinde su tüketiminin maksimum aylık 20 metreküp ay olarak uygulanacak. Halı yıkama hamam, tuvalet ve benzeri su tüketimi yüksek olan yerlerde ön ödemeli sayaç takılacak.

Alınacak bu kararlar su kaynağı rezervinin yeterliliğine göre belediye encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan'a kadar geçerli olacak. Kontrol ve denetimler belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Belediye encümenince su tasarrufuna yönelik alınacak bu kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılacak."

AA

Son Güncelleme: 16.03.2023 11:16
Anahtar Kelimeler:
KeşanKuraklık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "içme suyunda kesintiye gidileceği" uyarısı yaptı
Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı
Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sellerde 14 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sellerde 14 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Tut ilçesinde konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu
Adıyaman'ın Tut ilçesinde konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşmeye başladı
Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşmeye başladı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi