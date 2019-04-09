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Keşan'da korkutan yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan 2 mobilya ve 1 beyaz eşya mağazası, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Keşan'da korkutan yangın

Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan 2 mobilya ve 1 beyaz eşya mağazası, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

09 Nisan 2019 Salı 14:08
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Keşan'da korkutan yangın

EDİRNE - Büyük Cami Mahallesi Önder Caddesi'nde bir mobilya mağazasının bodrum katındaki depoda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak, bitişikteki bir başka mobilye mağazası ile beyaz eşya mağazasına da sıçradı. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İpsala, Uzunköprü ve Malkara itfaiye ekiplerinin yanı sıra Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Önlem alan polis ve zabıta ekipleri, çevrede toplanıp, cep telefonlarından canlı yayın yapan vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın nedeniyle çarşı merkezinde birçok işyeri de açılamadı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yoğun çaba harcayan ekipler, yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine, hazır bekletilen ambulansla oksijen tedavisi uygulandı.

İş yerlerinde maddi zarara neden olan, soğutma işlemlerinin sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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