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Keşan'a yaptığı heykellerle sosyal mesaj veriyor

16 Temmuz 2021 Cuma 14:11
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Keşan'a yaptığı heykellerle sosyal mesaj veriyor

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, heykeltıraş Recep Yalçın'ın (41) yaptığı sosyal mesajlar veren eserler ilgi çekiyor.

Yaklaşık 4 yıl önce eşinin memleketi Keşan'a yerleşen ve sanayi sitesinde atölye açan heykeltıraş Recep Yalçın, belediye adına yaya geçitleri, park ve bahçeler için heykeller yapıyor. Şehre, Keşanlı Ali, dikiş diken terzi, bisikletli sporcular ve Naim Süleymanoğlu gibi heykeller kazandıran heykeltıraş Yalçın, son olarak Keşansporlu futbolcuları tasvir eden heykeller yaptı. Heykeller, Yeni Mahalle’de bulunan Keşan Gençlik Merkezi önündeki kavşağa konuldu.

Recep Yalçın, yaptığı heykellerin gençlere örnek olmasını istediğini belirterek, “Son yaptığım çalışmada Keşanspor’u temsilen futbolcu heykelleri yaptık. En uygun yerin de Gençlik Merkezi önü olduğuna karar verdik. Umarım gençlerimiz beğenir, örnek alır. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da gençlere ve halka yönelik, mesaj barındıran heykeller yapacağız. Şimdiye kadar daha çok çarşı merkezi ve yaya geçitleri için heykeller yaptık. Bunlar özellikle sosyal mesajlar içeriyordu. Bunlar nedir, yaya geçitlerinde yayalara daha çok öncelik verilmesi adınaydı. Bunun dışında da Keşan’ın değerlerini içeren heykeller yaptık. Bundan sonraki süreçte de hayvanları koruma, sevme adına heykel çalışmalarımız olacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KeşanHeykelSosyal Mesaj
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