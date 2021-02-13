Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Hatay MKÜ sözleşmeli personel...
Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla
Konya'da icradan satılık tarla
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 280...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kemaliye'nin UNESCO adaylığı için ilk adım

ERZİNCAN'ın tarihi ve kültürel dokusuyla en önemli kültürel değeri olan Kemaliye ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adaylığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kemaliye Belediyesi ile 'Kemaliye İlçesi UNESCO Danışmanlık Projesi Sözleşmesi'ni imzalayan Kuzeydoğu Anadolu (KUDAKA) Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, ilçenin markalaşarak, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmesini amaçladıklarını söyledi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:22
9 Okunma
Kemaliye'nin UNESCO adaylığı için ilk adım

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye ilçesi için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adaylığına başvurulacak. Kültür ve doğa turizmi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Kemaliye Belediyesi ile KUDAKA arasında sözleşme imzalandı. Protokol gereği 'Kemaliye İlçesi UNESCO Danışmanlık Projesi'ne KUDAKA destek verecek. Proje kapsamında, tarihi ve kültürel dokusuyla Erzincan'ın en önemli değerlerinden olan Kemaliye'de fizibilite çalışması yapılarak, doğal, kültürel, somut olmayan mirasların ortaya konulması ve ilçeye ait üstün evrensel değerlerin listede yer almasının sağlanması amaçlanıyor. Bunun için gerekli çalışmaların yürütülmesi, geçici liste başvuru dosyasının Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Uygulama Rehberi ile UNESCO danışma organı olan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) teknik kriterlerine uygun olarak hazırlanması, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın sürece ilişkin öneri, teftiş ve uyarılarına göre çalışmaların yönlendirilmesi hedefleniyor. 

'HEDEFİMİZ KEMALİYE'Yİ MARKALAŞTIRMAK'

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "Erzincan'ın Kemaliye ilçesi doğal güzellikleri ve mimarı yapılarıyla ön plana çıkan bir ilçe. Biz Kemaliye'nin UNESCO Dünya Kültürel Geçici Miras Listesi'ne alınabilmesi için Kemaliye Belediyesi ile çalışmalara başladık. İlçedeki kültürel varlıkların envanteri çıkarılacak, proje dosyası hazırlanarak UNESCO'ya sunulacak. Hedefimiz UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'ne aldıracağımız Kemaliye'nin tanınırlığını artırarak, markalaşmasını sağlamak. Bu şekilde bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanKemaliyeUNESCO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da terör operasyonu
Ankara'da terör operasyonu
Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
Baraj suları altında kalacak ilçelerine vedaya hazırlanıyorlar
Baraj suları altında kalacak ilçelerine vedaya hazırlanıyorlar
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs paniği
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs paniği
Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Muzu sarartmada karpitin yerini etilen gazı aldı
Muzu sarartmada karpitin yerini etilen gazı aldı
Teorik ve uygulamalı eğitimle sertifikalı fındıkçı oldular
Teorik ve uygulamalı eğitimle sertifikalı fındıkçı oldular
Sariye davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Sariye davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma