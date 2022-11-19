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Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), Kocaeli’de yaşadığı evde hayatını kaybetti.

19 Kasım 2022 Cumartesi 03:41
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve rahaksızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi bugün saat 14.00’te Tavşantepe Cemevi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı’na defnedilecek.

CHP KOCAELİ İL BAŞKANLIĞINDAN TAZİYE

Celal Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili CHP Kocaeli İl Başkanlığının Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımında, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz." denildi. 

DHA

Son Güncelleme: 19.11.2022 08:09
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluKardeşCelal KılıçdaroğluVefatKocaeliDerince
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