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Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesine hakim bir noktada bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi’nde başlatılan kazılarda, çivi yazılı belge ve boyalar bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:22
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Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Ahlat Müze Müdürü Mikail Erçek başkanlığında Adilcevaz’daki Kef Kalesi kazıları devam ediyor. 1964 yılındaki kazılardan sonra ara verilen çalışmalar, bu yıl yeniden başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun’un bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda kalenin içindeki sarayın salon bölümünde çalışmalara yoğunluk verildi. Kazılarda Urartulara ait çivi yazılı belgeler ve bazı boyalar bulduklarını söyleyen Doç. Dr. İsmail Coşkun, çalışmaların uzun bir süre devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Coşkun, şöyle konuştu:

"Kazılarımıza Kef Kalesi'nin stadel bölümü olan sarayın salon bölümünde devam etmekteyiz. Buradaki devasa büyüklükteki fil ayaklarını ortaya çıkarıp, tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu fil ayaklarından birini tekrardan ayağa kaldırdık. Kale kazısındaki önemli buluntular içerisinde Urartu mavisi olarak adlandırılan mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalarla bunun dışında çivi yazılı belgeler tespit ettik. Kef Kalesi Adilcevaz ilçesine hakim bir konumda inşa edilmiş. 2'nci Rusa tarafından kurulmuş bir kale. Milattan önce 7‘nci yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş. 2'nci Rusa, döneminde imar faaliyetlerine önem veren önemli bir kral olmuştur. Bu dönemde çok zengin kentler inşa etmiştir. Kazılar uzun bir dönem sürecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazıArkeolojiUrartuKef Kalesi
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