Kazdağları’nda orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan kırsal Mehmetalan ve Ortaoba mahallelerinde saat 12.08’de orman yangını başladı. 2 farklı noktada çıkan yangına ilk müdahale, saat 12.20'de yapıldı. Bölgeye 1 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Çevre illerden 3 helikopter ve arazöz de takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.