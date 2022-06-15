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Kazada yaralanan avukat Hüsna, kurtarılamadı

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan Avukat Hüsna Turhan (28), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

15 Haziran 2022 Çarşamba 11:04
Kazada yaralanan avukat Hüsna, kurtarılamadı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane Barosu avukatlarından Hüsna Turhan’ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği 29 AAJ 026 plakalı otomobili, takla atıp yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, otomobilde sıkışan Turhan’ı çıkarıp ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Turhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gümüşhane Baro Başkanı Avukat Metin Aslan, yaşamını yitiren meslektaşları için taziye mesajı yayınlandı.

Hüsna Turhan’ın cenazesinin Kelkit ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneKelkitKazaTrafik KazasıAvukatHüsna Turhan
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