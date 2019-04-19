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Kazada kızı ölen annenin feryadı: Gül gibi fidanım toprak oldu

Bursa'da, eşi Yasin Çelik (35) ile kaldırımda taksi bekleyen Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e (32) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan sürücü Orçun Türker (31), 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı. Kızının fotoğrafıyla duruşmaya katılan Azize Gül Deniz, "Benim gül gibi fidanım toprak oldu. Allah aynı acıyı sana da yaşatsın" diye seslendiği sanık Türker, "Aracımın nasıl döndüğünü ve durağa çarptığını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Kazada kızı ölen annenin feryadı: Gül gibi fidanım toprak oldu

Bursa'da, eşi Yasin Çelik (35) ile kaldırımda taksi bekleyen Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e (32) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan sürücü Orçun Türker (31), 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı. Kızının fotoğrafıyla duruşmaya katılan Azize Gül Deniz, "Benim gül gibi fidanım toprak oldu. Allah aynı acıyı sana da yaşatsın" diye seslendiği sanık Türker, "Aracımın nasıl döndüğünü ve durağa çarptığını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 09:39
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Kazada kızı ölen annenin feryadı: Gül gibi fidanım toprak oldu

BURSA (DHA) -  Kaza, ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, bir yıllık eşi Yasin Çelik ile iş çıkışı buluşup, alışveriş merkezine gitti. Sinemaya giden çift, bir süre sonra evlerine gitmek için yol kenarına gelip, kaldırımda taksi beklemeye başladı. Bu esnada Orçun Türker'in kullandığı 16 JOT 88 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasında genel müdür asistanı olan Çelik, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Orçun Türker, sevk edildiği Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilgisayar Mühendisi Orçun Türker, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianamenin kabulünden sonra hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık avukatı ile müştekiler baba Mehmet Yaşar Deniz (57), anne Azize Gül Deniz (58), eşini kaybeden Yasin Çelik ve avukatları Esat Söğütlü katıldı. Olay günü arkadaşıyla Mudanya'dan döndüklerini belirten Orçun Türker, "Mudanya'da mesai arkadaşlarımızla beraber yemek yedik. Aracımla Bursa’ya dönerken, AVM önünde bir aracın sıkıştırması sonucu orta şeride geçtim. Hızım 90 kilometre civarındaydı. Kaymaya başladım. Aracımın nasıl döndüğünü ve durağa çarptığını hatırlamıyorum. Araçtan yanımdaki arkadaşımla çıktık. Beş dakika sonra sesleri duyunca hemen ambulansı aradım. Pişmanım. Ailenin acısını anlıyorum. Ailem ellerinden geleni yapacaktır" dedi.

''KIZIM TOPRAK OLDU'

Kızı Zeynep Tuğçe Deniz Çelik’i kaybetmenin acısını yaşayan anne Azize Gül Deniz, kızına doyamadan toprak olduğunu söyleyerek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ne olursa olsun kızım geri gelmeyecek. Başka canlar yanmasın" dedi. Baba Mehmet Yaşar Deniz de sanığın cezalandırılmasını istedi. Olay gecesi eşiyle birlikte sinemaya gittiklerini söyleyen Yasin Çelik ise "Eşimle çıktık, otobüs durağın önüne gelip araç bekleyeme başladık. Eşimle sohbet ederken bir aracın yan yatarak üzerimize geldiğini fark ettik. Ancak kaçamadık. Otobüs durağının arkasına düştük. Gözümü hastanede açtım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Avukat Esat Söğütlü, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, dosyada tüm delillerin toplandığını, müvekkilinin adli kontrol veya belirlenecek kefaletle tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'BİR CANIN KATLEDİLMESİ AĞIR OLMALI'

Adliye önünde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan baba Mehmet Yaşar Deniz, "Alkol alıp direksiyon başına oturan sürücüler için kamu yararına insanların vicdanlarını rahatlatacak yasa çıkarılmasını istiyorum. Bir canın katledilmesi ağır olmalı. Yetiştirdiğimiz bir canı kaybettik. Geleceği parlak olan bir çocuğu, alkol yüzünden toprağın altına koyduk. Biz de toprağın üzerinde yaşamıyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 19.04.2019 10:07
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıBursa
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