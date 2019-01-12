Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Avcı yönetimindeki 10 BM 589 plakalı otomobil, İsviçre Büyükelçiliği'nin önünde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Yolun ortasına savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin arka koltuğunda sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Avcı ve diğer 2 yaralıya ise olay yerinde, ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araç ile devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik, yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.