Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91687
ALTIN
226.346
DOLAR
5.4752
STERLİN
7.0165
EURO
6.2841
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun...
Kardeşini sokak ortasında vurdu
Kardeşini sokak ortasında vurdu
Kozan'da silahlı kavga
Kozan'da silahlı kavga
Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu
Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu
Zarrab’dan rüşvet alan gardiyana 3 yıl hapis
Zarrab’dan rüşvet alan gardiyana 3...

Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

ANKARA'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

ANKARA'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:13
0 Okunma
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Avcı yönetimindeki 10 BM 589 plakalı otomobil, İsviçre Büyükelçiliği'nin önünde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Yolun ortasına savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin arka koltuğunda sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Avcı ve diğer 2 yaralıya ise olay yerinde, ambulansta müdahale edildi. 

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araç ile devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik, yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTrafik KazasıYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşini sokak ortasında vurdu
Kardeşini sokak ortasında vurdu
Kozan'da silahlı kavga
Kozan'da silahlı kavga
Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu
Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu
2 çocuk, kanala bırakılan sanayi atıklarından yayılan kötü kokudan etkilendi
2 çocuk, kanala bırakılan sanayi atıklarından yayılan kötü kokudan etkilendi
Taksi köprüden uçtu
Taksi köprüden uçtu
Alev alan çamaşır kurutma makinesi 3 katlı ahşap evi yaktı
Alev alan çamaşır kurutma makinesi 3 katlı ahşap evi yaktı
4 ton 'sahte içki' ele geçirildi
4 ton 'sahte içki' ele geçirildi
Kadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdü
Kadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdü
Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ