Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangına 60 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 300 personelle müdahale etti.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından örtü yangını kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle 80 hektar alan zarar gördü.