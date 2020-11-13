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Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı

Kayseri'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Bir takım ortamlarda kalabalıkların oluşması nedeniyle risk durumumuz yukarı çıktı. Şu an ilimiz için risk devam ediyor. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım" dedi.

13 Kasım 2020 Cuma 12:11
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Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı

KAYSERİ - Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Esnaf ve vatandaşları koronavirüse karşı uyaran Vali Günaydın, vatandaşların büyük kısmının maske kuralına uyduğunu söyledi.

Vatandaşlardan açık alanlarda ve maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde sigara içmemelerini isteyen Günaydın, "Bu hepimiz için, hepimizin sağlığı için çok önemli" dedi.

'İLİMİZ İÇİN RİSK DEVAM EDİYOR'

Vali Günaydın, aşı bulunana kadar en büyük silahın maske, mesafe ve temizlik olduğunu vurgulayarak, "Bu kurallara uyacağız, mümkün mertebe kalabalık alanlara girmeyeceğiz. Biz bundan 2 ay önce 'Gerekmedikçe evden çıkmıyoruz Kayseri' sloganı ile çağrıda bulunmuştuk. Vatandaşlarımız 15 gün boyunca bu çağrıya riayet ettikleri için bizler olumlu sonuçlarını gördük. Ancak daha sonra okulların açılması, bir takım ortamlarda kalabalıkların oluşması nedeniyle risk durumumuz yukarı çıktı. Şu an ilimiz için risk devam ediyor. Bizim bu riski azaltmamız sıkıntıları ortadan kaldırmamız için hep beraber çalışmamız lazım. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum: lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere kamu görevlilerine yardımcı olalım" diye konuştu.

"YURTLARDA 64 KİŞİ VAR"

Karantina kurallarını ihlal edenlerin yurtlara yerleştirildiğini hatırlatan Vali Günaydın, "Yurtlarda kalanların sayısı zaman zaman değişiyor. Bizler kuralları uygularken vatandaşlarımızın ortaya koyduğu davranışa dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımız ne için çıkıyor, ne için ihlal ediyor. Bunların sebeplerini de araştırıyoruz. Vatandaşlarımız bir kez daha uyaralım. Temaslı ya da koronavirüs testiniz pozitif ise, izole olmanız lazım. İhlal ettiğiniz zaman bunun hem para cezası hem de adli cezası var. Hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor ve adli tahkikata uğruyorsunuz. Bu bizim istediğimiz, arzuladığımız bir durum değil. Bu durumda tespit ettiğimiz vatandaşlar da en son sayı 64'tü. Kendileriniz alıyoruz, yurtlara yerleştiriyoruz. Orada karantina sürecini tamamlıyoruz. Kurallara uymak için biraz daha hassasiyet gösterelim. Koronavirüslü veya temaslıysak lütfen evden çıkmayalım. Çünkü bu büyük bir kul hakkı" ifadelerini kullandı.

'BİR ÖZEL OKULDA AYKIRI DURUM TESPİT ETTİ'

Vali Günaydın, okullarda da denetimlerin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan gelen bir takım ihbarlar var. Görevlilerimiz bugün iki okulda denetim yaptı. Maalesef bir özel okulumuzda kurallara aykırı durumlar tespit ettik. Bununla ilgili kanunu işlemleri yapıyoruz. Denetlemeler devam edecek. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Okullarda çıkan durumları vatandaşımız hemen bize bildiriyor."

DHA

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Vali Şehmus GünaydınKoronavirüs TedbirleriRiskTedbirPandemiKoronavirüs
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