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Kayseri'de terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

KAYSERİ'de 6 yıl önce PKK’lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 11:10
Kayseri'de terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

Kayseri'de 17 Aralık 2016 günü çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, Talas Bulvarı'nda PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker için anma töreni düzenlendi. Saldırının yıl dönümünde patlamanın meydana geldiği otobüs durağında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitlerin isimlerinin yazıldığı durağa karanfiller bırakıldı.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Tam 6 yıl önce bugün, 17 Aralık 2016'da 1. Komando Tugayı'mıza ülkemizin farklı illerinden gelerek, vatani vazifelerini yapmakta olan kahraman Mehmetçiğimizin çarşı iznine çıkmak için binmiş oldukları halk otobüsüne haince ve alçakça düzenlenen canlı bomba saldırısında, 15 kahramanımız şehit olmuş, 54 kahramanımız yaralanmıştı. Kayseri'mizde meydana gelen bu hain olayın üzerinden tam 6 yıl geçti ve biz bugün burada yüreklerimizi yakan bu elim olayı kınamak, vatan ve bayrak için can veren, kan akıtan kahramanlarımızı anmak için toplandık. Kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı yüreklerimizde halen tazeliğini korumaktadır. Şehitlerimize rahmet, yüce Türk milletimize baş sağlığı ve sabırlar, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

'BU MİLLET DİZ ÇÖKMEZ'

Vali Gökmen Çiçek ise, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün terör kuramcıları, terör ideologları terörün bir korkutma, sindirme ve kaos oluşturmak için yapıldığını belirtirler. Bundan bir amaç edinirler. İsterler ki millete korku salınsın, kaos oluşsun ve devlet diz çöksün. Ama unuttukları şey, bu millet bin yıldır askeriyle ve siviliyle varoluş mücadelesi veriyor. Teröre verdiği şehitlerle, bir ölüyü bin diriltiyor. Kesinlikle taviz, korku, sinme yerine bizim milletimizde birlik ve beraberliği arttırıyor. Bizi birbirimize kenetliyor. Bu duraktan her geçen Kayserili bir genç, şehitlerimize Fatiha okurken inancı tekrar artıyor. Biz Müslüman'ız ve inanıyoruz ki, şehitlerimiz şu an burada. Biz şehitleri yeni vermiyoruz. Binlerce yıldır var olmak için bu topraklarda şehitler veriyoruz. Biz sadece şehitlerimize mahcup olmaktan korkarız. İstedikleri kadar bomba patlatsınlar. İstedikleri kadar kaos oluşturmaya çalışsınlar. Vallahi bu millet diz çökmez ve diz çöktürülemez. Yüzlerce yıl geçse biz bu durağa gelir, azim ve kararlılığımızı göstermeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. 15 tane sivil yani bu. Asker değil bana göre. Çünkü sivil kıyafetli. İzin günlerinde gezecek, dolaşacak, bir şeyler alacaklardı ama PKK terör örgütü onların canına kıydı ve bizi yasa boğdu. Ancak biz, her zaman birliğimizi koruma yönünde birlikte hareket edeceğiz" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriTerörSaldırıŞehit17 Aralık 2016Anma
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