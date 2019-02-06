Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101918
ALTIN
220.237
DOLAR
5.2175
STERLİN
6.7515
EURO
5.9399
Orta Çağ’dan pati izleri
Orta Çağ’dan pati izleri
Kadınların beyni erkeklere göre daha genç kalıyor
Kadınların beyni erkeklere göre daha...
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Annelere 'bebek maması' uyarısı
Annelere 'bebek maması' uyarısı

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı 

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı 

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:34
36 Okunma
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı 

KAYSERİ'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.  

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen sivil polis aracına, M.D (37) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu polis aracında bulunan  İlhan Odabaşı (41) başına isabet eden saçma ile ağır yaralanırken otomobilde bulunan diğer polis ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru İlhan Odabaşı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için de bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı. Saldırıdan 30 dakika sonra zanlı M.D., olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir okulun bahçesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriPolisSilahSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim'in, babası yaşamını yitirdi
Fatih Terim'in, babası yaşamını yitirdi
Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı
Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı
Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı
Yabani keçi avlarken uçurumdan düşüp öldü
Yabani keçi avlarken uçurumdan düşüp öldü
Ayvalık'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Ayvalık'ta 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi
Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi
Hastaneye kaldırılanların sayısı 1120 ulaştı
Hastaneye kaldırılanların sayısı 1120 ulaştı
Kargo firmasında koca dehşeti!
Kargo firmasında koca dehşeti!
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ