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Kayseri'de glütensiz sucuk üretildi

Kayseri’de Pastırmacı Tolga, çölyak hastaları için glütensiz sucuk üretti. Kilosu 135 liradan satılan sucuğa ilişkin işletmenin sahibi Tolga Korkut, “Çölyak hastaları, glütensiz sucuğu rahatlıkla tüketebilir.Yüzde 100 dana etiyle üretilen sucukta, aroma artırıcı gıda ve katkı maddesi yok” dedi.

30 Nisan 2021 Cuma 15:06
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Kayseri'de glütensiz sucuk üretildi

KAYSERİ - Kayseri'deki Kazancılar Çarşısı'nda işletmesi bulunan Pastırmacı Tolga, çölyak hastaları için glütensiz sucuk üretti. Özel baharatlar ve sarımsakla üretilen glütensiz sucuğun kilosu 135 liradan satılıyor.

Çölyak hastaları için glütensiz sucuk üretimine başladığını belirten işletmenin sahibi Tolga Korkut, “Biz çölyak hastalarına müjde diyoruz. Günümüzde sucukla ilgili içinde renklendirici ve aroma artırıcı satışlar var. Yalnız biz Kayseri’de ‘irişkit’ diye tabir ettiğimiz eski usullerde yapılan, yöresinden getirdiğimiz baharatlar ve sarımsaklar ile yüzde 100 kaliteli dana etiyle yaptığımız sucukla hizmet sunmaya başladık" diye konuştu. 
 

AROMA ARTIRICI MADDE VE GIDA BOYASI YOK

Korkut, "Diğer sucuklardan farkı, kesinlikle aroma artırıcı madde ve gıda boyası yoktur. Biz çölyak hastalarının sucuk yiyebilmesi için glütensiz üretim yaptık. Çölyak hastaları bu sucuğu rahatlıkla tüketebilir. Bizim burada amacımız çölyak hastalarını sucuk ile tanıştırıp, tüketebilmelerini sağlamak. Bu üretimimiz ile çölyak hastaları glütensiz sucuğu rahatlıkla tüketebilecek” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Glütensiz SucukKayseri
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