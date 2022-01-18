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Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

18 Ocak 2022 Salı 09:31
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Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFADDeprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 02.28'de merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri'de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan ilk açıklamada ise "Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ BİR HABER YOK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kayseri’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Sarıoğlan ilçesinde ise ev ve ahır gibi yapılarda küçük çapta hasar meydana geldi. Bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan’a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, “Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik” dedi.

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

'ŞU ANA KADAR ÖLÜ VE YARALIMIZ BULUNMAMAKTADIR'

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, ilçedeki evlerde çeşitli büyüklüklerde çatlaklar olduğunu belirterek "Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gelerek, hasar tespitinde bulunacak. Şu anda sahada AFAD'ımıza ait 4 ekip, yine AFAD Başkanlığımız tarafından görevlendirilen Nevşehir, Aksaray ve Ankara'dan 4 ekip, Kayseri'mize gelmiş durumdadır. Yine itfaiye ve jandarma ekipleri sahadalar. Şu ana kadar ölü ve yaralımız bulunmamaktadır. Çalışmalarımıza sabah devam edeceğiz" dedi.

Bünyan Devlet Hastanesi'ne iki kişinin panik yaşadığı için kaldırıldığını belirten Atsız, durumlarının iyi olduğunu ve olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriDepremAfad
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