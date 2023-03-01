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Kayseri'de 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu, kentte 467 ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.

01 Mart 2023 Çarşamba 16:53
Kayseri'de 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Livdumlu, Kahramanmaraş ile Kayseri merkezli depremlerin ardından kentte hasarbinalara yönelik yapılan incelemelerle ilgili il müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, ilde toplam yapı sayısının 330 bin 268, bağımsız bölüm sayısının ise 866 bin 98 olduğunu belirtti.
Depremin ilk gününden itibaren inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 70 kişinin sahada hasar tespit çalışmalarına katıldığını vurgulayan Livdumlu, toplam 9 bin 991 yapı için tespit başvurusu yapıldığını ifade etti. 
Livdumlu, "Toplam 4 bin 804 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Bu tespitlerden 2 bin 514'ü hasarsız, 1771'i az hasarlı, 52'si orta hasarlı. İlimiz genelinde toplam 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Yapıların 32'si resmi nitelikte olup, bunlardan 17'si minare, 11'i okul ve 4'ü kamu binası. Kalan 435 ağır hasarlı yapının 361'i konut, 3'ü ticarethane, 71'i ise depo, ahır ve müştemilattır." diye konuştu.
Ağır hasarlı konutların 317'sinin Sarız ilçesinde olduğunu aktaran Livdumlu, Bünyan ve Yahyalı'da 10, Sarıoğlan'da 3, Pınarbaşı'nda 6, İncesu'da 3, Akkışla'da ise 7 yapıda ağır hasar oluştuğunu dile getirdi.
Livdumlu, merkez ilçelerden Melikgazi'de 2, Kocasinan'da bir yapının acil yıkılması gerektiğini vurguladı.
Livdumlu, kalan başvurular için hasar tespit çalışmalarının en geç 15 gün içinde bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriDepremBinaHasar
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