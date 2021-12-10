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Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

KAYSERİ'de 320 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

10 Aralık 2021 Cuma 09:59
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Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden 350 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere, sabahın erken saatlerinde baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde yapılan aralarında uyuşturucu madde ticareti suçundan hüküm giyen kişilerin de olduğu 1'i kadın, 50 şüpheli gözaltına alındı.

Dron destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriNarkotikPolisOperasyonUyuşturucu
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