Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden 350 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere, sabahın erken saatlerinde baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde yapılan aralarında uyuşturucu madde ticareti suçundan hüküm giyen kişilerin de olduğu 1'i kadın, 50 şüpheli gözaltına alındı.

Dron destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.