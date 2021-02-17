Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
yoğun kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1546
ALTIN
401.951
DOLAR
6.9920
STERLİN
9.6954
EURO
8.4348
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut...
Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
Kuru yük gemisinin açık...
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi

Dünya 'Kayısı başkenti' olarak bilinen Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, üreticilere kayısıda verimin artması, daha kaliteli olması ve meyveye hastalık bulaşmaması için bahçelerinde arı bulundurmalarını tavsiye etti.

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
52 Okunma
Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi

Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, Malatya ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 2020 yılında 381 bin 737 ton ürün elde edilen Malatya'dan 110 ülkeye 90 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek, 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Kayısının 2021 yılında daha verimli olabilmesi amacıyla Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, üreticilere 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Macit, tarımsal üretimde verim ve kalitenin artmasında doğal faktörlerin birinci derecede etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların içerisinde bir tanesi yağış. Don, hava sıcaklığı, kuraklık, yağış bitkisel üretimi doğrudan etkilemekte. Malatya'da kuraklığı veya yağışı iki şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi zirai kuraklık, ikincisi meteorolojik kuraklık. Geçen sene yoğun yağışlı bir dönem geçirdik. Bu bitkilerin gelişmesi açısından, hem de verim açısından bu olumlu yansıdı. Kayısıda monilya hastalığını tetikledi. Yazın veya sonbaharda kısmen kurak geçti. Kışın ilk ocak ayında yine mevsim normallerimiz devam etti. Şubat ayında şu anda sıcak gidiyor. Bu bitkisel üretimi, özellikle kayısımızı olumlu etkileyebilir."

İlkbaharda don ile ilgili sıkıntı olmaması durumunda rekoltenin yüksek olacağını anlatan Macit, özellikle yağışlı geçen yıllarda bahçede arı bulundurulmasının önemine değindi. Macit, "Geçen sene çiçek döneminde mart ayında 16 gün yağışlı geçti. Dolayısıyla çiçeklerimiz monilyadan zarar gördü. Monilyadan zarar görmemiş ağaçlarımız da arı uçuşları gerçekleşmediği için, uzaktan arı uçuşları gelmediği için tozlanma ve döllenme problemi yaşandı. Çiftçilerimize ısrarla şunu öneriyorum; kayısı bahçesi varsa, özellikle de o sene yağışlı geçiyorsa mutlaka arazilerinde bal arıları bulundursunlar. Arı, hafif bir sıcaklıkta, 12,5 dereceyi geçince kısa mesafeli uçuşlar yapar, kendi bulunduğu bahçeyi tozlayıp, dölleyebilir. Uzak mesafelere uçmaz. Dolayısıyla yağışlı geçen yıllarda çiftçilerimiz bahçelerinde arı bulundursunlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayısıArıüretimBahçeMeyve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı
Avusturya'dan Şemdinlili 58 çocuğa kıyafet yardımı
Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Edirne'de buz sarkıtları oluştu
Edirne'de buz sarkıtları oluştu
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'
'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA
İZMİR’DE ŞİDDETLİ FIRTINA
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi
Denizli'de kar yağışı yaşamı etkiledi
Kar yağışı sonrası İznikr'te kartpostallık kareler oluştu
Kar yağışı sonrası İznikr'te kartpostallık kareler oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma