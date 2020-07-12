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'Kayıp şehir' Pargasur’a ziyaretçi akını

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesindeki tarihi kalıntı ve mağaralar ile 'kayıp şehir' olarak adlandırılan Pargasur Şelalesi, güvenlik güçlerinin operasyonuyla teröristlerden arındırıldıktan sonra çevre il ve ilçelerinden gelen ziyaretçilerin akın ettiği ve dağcıların etkinlik düzenlediği bölge haline geldi.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:36
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'Kayıp şehir' Pargasur’a ziyaretçi akını

Yayladere'deki Dalbasan köyü yakınlarında bulunan tarihi kalıntılar ve mağaralar ile 'kayıp şehir' diye anılan Pargasur Şelalesi'ne ziyaretçiler akın ediyor. Bölgenin güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlerden arındırılmasıyla oluşan huzur ve güven ortamının ardından Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 45 kişilik ekip, turizme kazandırılması amacıyla Pargasur Şelalesi bölgesine gitti.

Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, Pargasur’daki kalıntıların incelenmesi ve tarihi hakkında net bulguların araştırılması amacıyla kazı çalışmasının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi. Akyürek, "Burası yıllardır var olan bir şelalemiz. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'müz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, pandemi süreci nedeniyle kazı yapılamıyor. Süreçten sonra kazı çalışmaları yapılacak" dedi.

Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl İl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, Pargasur’a dikkat çekmek amacıyla dağcılarla beraber tırmanış etkinliği düzenlendiğini söyledi. Küçükhazar, "Amacımız bölgenin güzelliklerini tüm halkımıza tanıtmak. İnşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayıp ŞehirPargasurTuristZiyaretTurizmBingölYayladere
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