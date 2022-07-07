Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu

Gölmarmara ilçesinde Hanife Eralp'ten haber alamayan yakınları, 4 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Bölgede jandarma ekiplerinin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, toplam 42 kişi ile arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda bir iz takip köpeği ile termal görüşlü dronlar da kullanıldı.

Ekipler, dün saat 20.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanda Eralp’in cansız bedene ulaştı. Hanife Eralp'in vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı. Görme ve duyma yetisi zayıf olan Eralp'in ormanda kaybolup, uzun süre aç ve susuz kalması nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

İnceleme sonrası Hanife Eralp'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.