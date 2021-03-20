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Kayıp gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Dalgıç polisler su altına dalarken, mahalleli ise el ele tutuşup, zincir oluşturarak kıyıya yakın noktada gençleri aradı. Akşam saatlerinde kayıp gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

20 Mart 2021 Cumartesi 07:00
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Kayıp gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba günü akşam saatlerinde balık tutmak için Soydan Mahallesi'ndeki sulama göledine gitti. 3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için çalışma başlattı. Olay günü ve dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. 

Arama-kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıç polisler, su altında arama yaparken, mahalleli de el ele tutuşup zincir oluşturarak göledin kıyıya yakın noktasında arama çalışması yaptı. 

Kaybolan gençlerin yakınlarının gölet kenarında endişeli bekleyişi devam ederken, jandarma ise bölgede önlem aldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI



Siverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3’üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak Jiyan Kendiş’in cenazesine ulaşıldı.

Kendiş'in bulunmasından bir saat sonra ekipler, Ahmet Mendeş’in de cenazesine ulaştı. İki cenaze otopsi için morga kaldırılırken, acı haber ile gölet kayısında çalışmaları takip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaSiverekGöletTekneAlaboraKayıpVefat
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