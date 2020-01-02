Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

MERSİN - Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.