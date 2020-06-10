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Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı

ELAZIĞ'da A.D., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. ile kayınvalidesi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı. Kendisi de kayınvalidesi tarafından bıçaklanan A.D., sokakta yaralı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı da hastanede tedaviye alındı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 09:56
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Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı

Olay, gece saatlerinde merkez Rızaiye Mahallesi'ndeki Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 3 çocuk babası A.D. boşanma aşamasındaki eşi A.D. ile konuşmak için kayınvalidesi Ş.B'nin evine gitti. Evin kapısında çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., eşi A.D. ile kayınvalidesi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı. Ş.B. de eline geçirdiği bıçakla damadını yaraladı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.D. ile annesi Ş.B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayın ardından yaralı olarak kaçan A.D. polis tarafından bir sokakta kanlar içinde yere yığılmış olarak bulundu. A.D. de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığKayınvalideKızDamatBıçakBıçaklama
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