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Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı 

Konya’nın Karapınar ilçesinde Suriye uyruklu 8 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamete giden ve kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

11 Şubat 2021 Perşembe 09:10
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Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı 

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karapınar-Konya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Suriye uyruklu ailenin bulunduğu 68 KH 911 plakalı otomobil, önünde giden ve kavşakta dönmek için yavaşlayan Mustafa Usta (55) yönetimindeki 06 KH 8433 plakalı TIR'ın kasasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil demir yığını haline dönüştü. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye görevlileri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Otomobilden yaralı kurtulan Nureddin El Hac Ali (19), Döne Abdullah (25), Abdullah EL Hac Ali (18), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15), Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada Macit El Hacı Ali (33), Heysem Tabalci (54) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek de otomobil içerisinde sıkışarak can verdi.

Kazanın ardından TIR sürücüsü Mustafa Usta jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKarapınarTIROtomobilTrafik Kazası
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