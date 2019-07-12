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Kavak Deresi'ne kimyasal karıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip, kirli akması üzerine suda ön inceleme yapıldı. Dereye, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

Kavak Deresi'ne kimyasal karıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip, kirli akması üzerine suda ön inceleme yapıldı. Dereye, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
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Kavak Deresi'ne kimyasal karıştı

TEKİRDAĞ - Çerkezköy'den geçen ve Çorlu Deresi ile birleşen Kavak Deresi, son günlerde bazı kesimlerinde kirlenerek, gri ve siyah akmaya başladı. Bunun üzerine Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kavak Deresi'nde inceleme yaptı. Rengin bazı kesimlerde griye, bazı kesimlerde ise siyaha döndüğü suya, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarken, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Kaan Sinan Tohumcu ve ekipler, Kavak Deresi çevresindeki 5 kilometrelik alanda inceleme yaparak, dereden incelenmek üzere numuneler aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kavak DeresiKimyasalTekirdağ
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