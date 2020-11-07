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Kastamonu'da korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı

Kastamonu'nun Tepeharman Köyü, gece bir evde elektrik kontağından çıkan ve bitişikteki diğer evlere de sıçrayan yangına teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle müdahale edilen yangında 10 ev ile 1 cami yandı. Ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 09:02
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Kastamonu'da korkutan yangın: 1 cami ve 10 ev yandı

Kastamonu şehir merkezine 54 kilometre uzaklıktaki 14 haneli Tepeharman Köyünde gece saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Satı Hebipoğlu'na ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, binanın ahşap olması nedeniyle hızla büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki evlere ve camiye de sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ihbarda bulunan vatandaşlar, bu arada köyde bulunan su tankeriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra köye gelen çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler alevlere müdahale etti.

10 EV VE 1 CAMİ YANDI, ALEVLER ORMANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Gökyüzünü aydınlatan ve kilometrelerce uzaktan görülen yangında, Satılmış Hebipoğlu ile Lütfi Kadiroğlu, Mustafa İsmailoğlu, Murat İsmailoğlu, Muhammed İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Nahit İsmailoğlu, Mustafa İsmailoğlu, Saide İsmailoğlu ve Hüseyin İsmailoğlu'na ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. 

VALİ ÇAKIR: TÜM İMKANLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı. Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam saat 22.30 sıralarında ilimiz Tepeharman köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda maalesef evlerin ahşap ve tamamen çam ağacından da olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Köyümüz il merkezine 54 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaklaşık 1 saate yakın yol sürüyor, itfaiye araçlarımız gelene kadar maalesef yangın diğer evlere sirayet etti. Şu anda 01.30 itibariyle yangını kontrol altına aldık, söndürme çalışmaları devam ediyor. Maalesef 10 evimiz tamamen yandı. Köyün camisinin de çatısı yandı fakat yanan çatıyı da arkadaşlarımız söndürdü. Şu anda kullanımında herhangi bir sıkıntı yok. Yanan evlerimizden 5 tanesi boştu, fakat 5 tanesinde vatandaşlarımız vardı. Şükür ki can kaybımız yok. Arkadaşlarımız hayvanları, yangın mahallinden güvenli alana kadar uzaklaştırıyor" dedi. 

KASTAMONU'NUN TEPEHARMAN KOYUNDE 1 CAMI VE 10 EVIN YANDIGI YANGINDA EKIPLERIN, SOGUTMA CALISMALARI DEVAM EDIYOR. FOTO-KASTAMONU-DHA

'SABAH HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DA BAŞLAYACAĞIZ'

Köylülerin açıkta kalması gibi bir durumun söz konusu olmadığına ifade eden Vali Çakır, evlerinin yanan ailelerin, akraba ya da köyde sağlam olan binalara geçici olarak yerleştirileceğini kaydetti. Yanan evlerin ise yeniden inşaasına en yakın zamanda başlanılacağını belirten Vali Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylü vatandaşlarımızın açıkta kalması söz konusu değil, akrabalarının yanlarına yerleştirildi. 5 haneyle ilgili olarak da şu anda onun organizasyonunu yapıyoruz. Seri bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla beraber onlara yeni evlerini en kısa sürede teslim edebilmek için yarın sabah itibariyle çalışmalarına başlayacaktır. Şu anda köyde sağlam olan binalara bu arkadaşlarımızın geçici olarak yerleştirilmesi sağlanacak. Köyün camisini, okulunu da düzenleyeceğiz. Yarın sabah itibariyle hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Gerekli maddi desteklerimizi de yapacağız. Evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Kızılayımız, sabah buraya aş evini kuracak. Çadırlarımızda sabahın erken saatlerinden itibaren kurulmaya başlanacak. Havalar müsaade ettiği sürece vatandaşlarımızın buralarda kalabilmesi için çadırları kuracağız. Vatandaşlarımız için konaklamalarına imkan sağlayacak yerlerin seri bir şekilde tadilatlarını yapıp kendilerine teslim edeceğiz. İnşallah hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Geçmiş olsun diyorum, devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuTepeharman KöyüYangınEv
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