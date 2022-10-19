Kastamonu'da taşan Ezine Çayı kenarında okul projesine tepki

ANKARA - Kastamonu'da geçen yıl taşarak 70 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketine yol açan Ezine Çayı'nın kenarına 8 derslikli okul için temel atılması tepki çekti. Abana Kaymakamlığı’nca, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) söz konusu alanda okul yapılmasında sakınca bulunmadığı yönündeki görüşü üzerine okul projesine başlandığı belirtildi.



Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde geçen yıl ağustos ayında Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl haziran ayındaki yağışlarda da yine Ezine Çayı'nın taşmasıyla birlikte köprüler yıkıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ tarafından, Ezine Çayı'nda ıslah çalışması başlatıldı. Ölümlerin yaşandığı Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında 600’e yakın daire kamulaştırılıp, onlarca bina yıkıldı. Kamulaştırma çalışmaları devam ederken, Abana'da deniz kenarında bulunan İnönü Lisesi’nin, Ezine Çayı kenarına taşınması kararlaştırıldı.



ÇAY KENARINDA OKUL TEMELİ



Bunun üzerine​ Merkez Mahallesi’nde çay kenarında yer alan ve Abana Belediyesi imar planında eğitim alanı olarak ayrılan parselde 8 derslikli okul inşaatı için temel atıldı. Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen okul inşaatı projesine Abana halkı tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurarak, dere yatağına okul yapılmasına tepki gösterdi. Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol'un başvurusu üzerine Abana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görüş soruldu. CİMER'in Şenol'a gönderdiği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün cevabında, "İlçemize yeni yapılmakta olan lise binasının yeri Abana Belediyesi’nce eğitim alanı olarak belirlenen arsaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihale sonucunda kazanan müteahhide yer teslimi İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta olup inşaat ile ilgili bütün işlemler İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır" denildi.



'LİSENİN YERİ YANLIŞTIR'



Mehmet Şenol, dere yatağına lise yapılacağını duyunca CİMER'e başvurduğunu belirterek, "Amacımız Abana'ya yapılacak yatırımı ya da yeni yapılacak liseyi engellemek değil, geleceğimiz olan gençlerimizin bundan sonra tehlike içinde bir eğitim görmemesi. Amacımız budur. Yoksa biz neden Abana'mıza yeni bir lise istemeyelim? Yer yanlıştır, bizim yere itirazımız vardır. Abana'da başka verilecek yerler vardır. Biz okulun burada olmamasını isteriz. Bozkurt'ta 500-550 dairenin yıkımı taşkın sahası içinde diye yapıldı. Bunu yıkıyorsunuz, fakat burada devletin bir kurumu derenin 10 metre yakınına lise yapıyor. Bu yapılanın yanlış olduğunu duyurmak bizim amacımız. Lisenin yapıldığı yer yanlıştır, yeni bir yer aramak gerekir. Gençlerimizi burada feda etmenin anlamı nedir?" ifadelerini kullandı.



KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI



Öte yandan Abana Kaymakamlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Abana Belediyesi imar planında ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nin 5'inci maddesinin (c) fıkrası hükümleri doğrultusunda eğitim alanı olarak ayrılan arsanın uygunluğu ile ilgili 10 Kasım 2021 tarihinde DSİ 23'üncü Bölge Müdürlüğü’ne görüş sorulduğu belirtildi. Açıklamada, "DSİ 23'üncü Bölge Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2021 tarihli cevabi yazısında özetle; 'söz konusu taşınmazlarda yapı yaklaşma sınırı ve kret kotuna uyularak okul yapılmasında kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.' denilmektedir. Buna göre; 8 derslikli okul projesi vaziyet planı oluşturulurken DSİ’den alınan ‘Ezine Çayı Islahı Uygulama Projesi’ndeki belirlenen mesafelere uygun olarak; DSİ projesinde belirlenen yapı yaklaşma sınırı 5 metre iken, okul vaziyet planında okul binası yaklaşma sınırından 12,41 metre daha geri çekilerek planlanmıştır. Ayrıca; DSİ tarafından yapılacak 6,41 metre yüksekliğindeki Ezine Çayı dere ıslah duvarına ilave olarak okul çevre istinat duvarı 2 metre yüksekliğinde ve okul binasının zemin yüksekliği ise kret kotundan 1,5 metre yüksekliğinde yapılacak şekilde projelendirilmiştir. Ayrıca; 11 Ağustos 2021 sel afetinin ardından DSİ tarafından Ezine Çayı’nda yapılan çalışmalar sonucu dere yatağı 72 metre olacak şekilde genişletilmiştir" denildi.