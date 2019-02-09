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Kastamonu'da 'sahte para' operasyonu

Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen 'sahte para' operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Şüpheliler, paraları çöplükte bulduklarını ileri sürdü.

Kastamonu'da 'sahte para' operasyonu

Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen 'sahte para' operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Şüpheliler, paraları çöplükte bulduklarını ileri sürdü.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:03
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Kastamonu'da 'sahte para' operasyonu

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca, piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin Kastamonu ve İstanbul'da olduğunu belirledi. Tespit edilen evlere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, E.U., İ.A., O.Y. ve İ.M. isimli 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 50 ve 100'lük banknotlar halinde 120 bin TL sahte para ele geçirildi.

'PARALARI ÇÖPLÜKTE BULDUK'

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinde paraları çöplükte bulduklarını ileri süren 4 şüpheliden E.U. ve İ.A. tutuklanırken, O.Y. ile İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Son Güncelleme: 09.02.2019 09:04
Anahtar Kelimeler:
OperasyonSahte ParaKastamonu
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