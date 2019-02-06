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Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi

Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:12
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Kaş'ta fırtına ağaçları devirdi, seralara zarar verdi

ANTALYA’nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, ağaçları devrildi, seraların plastik örtülerini yırttı.

Kaş’a bağlı Palamut Mahallesi’nde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı ağaçlar devrildi.  Ana trafonun üzerine devrilen bir ağaç ise mahallede elektriklerin kesilmesine neden oldu. Eşen Çayı kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Kaş ve Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki orman ekipleri müdahale etti. Çayköy ve Çavdır mahallelerinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle seraların plastik örtüleri yırtılarak, zarar gördü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaşFırtına
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