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Kars’ta toplantı, gösteri ve yürüyüşler 1 haftalığına yasaklandı

KARS Valiliği, kent genelinde yapılması planlanan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 4- 10 Ocak tarihleri arasında, bir haftalığına yasaklandığını duyurdu.

04 Ocak 2023 Çarşamba 11:25
Kars’ta toplantı, gösteri ve yürüyüşler 1 haftalığına yasaklandı

Kars Valiliği, terör örgütüne müzahir şahıslarca toplumsal barışı bozabilecek ve kargaşa ortamı oluşturabilecek provokatif eylemlerin önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi maksadıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19 ve 22'nci maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11'inci maddesinin (A) ve (C) fıkrası hükümleri kapsamında her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin bir hafta süreyle yasaklandığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

“Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Jandarma ve Polis Sorumluluk Alanının Tamamı) meydan, cadde, sokak, yol, park vb. umuma açık alanlarda; miting, kapalı ve açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturularak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon, drone ve paramotor/planör, yamaç paraşütü uçurmak, anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, panel, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster/pankart asma, sticker yapıştırma vb. tüm etkinlikler 4 Ocak 2023 günü saat 00.00'dan 10 Ocak 2023 saat 23.59'a kadar yedi (7) gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kars ValiliğiGösteriYürüyüşYasakToplantı
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