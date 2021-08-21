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Kars’ta 202 Adet Konut Satışta

Kars Merkez'de 202 adet konut satışa sunuldu

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:36
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Kars’ta 202 Adet Konut Satışta

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi’nde 202 adet konut kuralı satışa sunuluyor.

Konut tipi 2+1,3+1 ve 4+1 olan konutların başvuru bedeli 2.000,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

Konutlardan almak isteyenlerin 6-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Kars Şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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