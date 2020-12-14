Karşıyaka'da yolları su bastı araçlar suya gömüldü

Su seviyesinin yükselmesinin ardından, yolları su bastı. Araçlar suya gömüldü. Gece saatlerinde olayı duyan vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.
DHA
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi.
Su seviyesinin yükselmesinin ardından, yolları su bastı. Araçlar suya gömüldü. Gece saatlerinde olayı duyan vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.
DHA