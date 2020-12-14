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Karşıyaka'da yolları su bastı araçlar suya gömüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:27
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Karşıyaka'da yolları su bastı araçlar suya gömüldü

Su seviyesinin yükselmesinin ardından, yolları su bastı. Araçlar suya gömüldü. Gece saatlerinde olayı duyan vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaİzmirSelYağmurSu
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