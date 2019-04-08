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Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlenmiş

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde yaşanan zehirlenme vakalarının nedeninin cıva olduğu belirlendi. 6'sı çocuk, 9 hastanın tedaviye alındığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bugün aynı köyden 6 çocuk daha getirildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, tedavileri devam eden 15 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlenmiş

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde yaşanan zehirlenme vakalarının nedeninin cıva olduğu belirlendi. 6'sı çocuk, 9 hastanın tedaviye alındığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bugün aynı köyden 6 çocuk daha getirildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, tedavileri devam eden 15 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:39
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Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlenmiş

ERZURUM - Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde yaklaşık 3 ay önce çocuklar buldukları kutu içerisindeki maddeyle oynadıktan sonra rahatsızlandı. Halsizlik, yorgunluk, yüksek tansiyon, baş ağrısı ve şiddetli ateş rahatsızlığı bulunan çocuklar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerden sonuç alınamayınca, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Geçen hafta hastaneye getirilen Ziyafet (43) ve Selahattin Demir ile çocukları Edanur (11), Oğuzhan (13), Muhammed (15) Demir tedaviye alındı. Alınan kan ve idrar örnekleri sonucu ailenin rahatsızlanmasına neden olan maddenin cıva olduğu belirlendi. Doktorlar, köyde çocuklarla temas eden arkadaşlarının da hastaneye getirilmesini istedi. Bunun üzerine Mescitli köyünden 6 çocuk daha bugün hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

CIVADAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Çayır ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Dr. Emine Hafize Erdeniz, tedavileri süren Edanur, Oğuzhan ve Muhammed Demir kardeşlerin şiddetli baş ve kasık ağrısı, yüksek ateş, tansiyon problemiyle hastaneye getirildiklerini, çocuklarda enfeksiyon bulgusuna rastlamadıklarını söyledi. Maruz kalınan maddenin cıva olabileceği ihtimali üzerine bu yönde araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren Dr. Erdeniz, "Yapılan tetkikler sonucunda çocukların cıvadan zehirlendiklerini tespit ettik, ilaçlı tedavilerine başladık. Klinik açıdan bir sıkıntıları yok. Şu an hastanemizde 12 çocuk, 3 de yetişkin hastamız var. Hastalarımızın sağlık durumları iyi. 3- 4 gün daha hastanemizde tedavi altında tutulacaklar" dedi.

Ailesiyle tedavisi süren Selahattin Demir de, rahatsızlıklarının uzun süre tespit edilemediğini, Erzurum'da kendilerine cıva zehirlenmesi teşhisi konulduğunu söyledi. Şiddetli ağrılarla hastaneye geldiklerini ifade eden Edanur ile Oğuzhan Demir kardeşler de tedavileri sonrası sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsCıvaZehirlenme
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