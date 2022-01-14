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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen kurtarıldı

KARS'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol kapanınca görev yaptıkları Güdeli köyünde mahsur kalan 2 kadın öğretmen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğretmenler özel araçları ile yolu açan ekiplerin peşinden Kars'a ulaştı.

14 Ocak 2022 Cuma 10:40
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 öğretmen kurtarıldı

Kars'a 19 kilometre uzaklıktaki Güdeli köyünde bulunan ilkokulda görev yapan 2 öğretmen, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince özel araçlarıyla oturdukları kent merkezine gitmek için yola çıktı  Ancak yolun kapandığını gören öğretmenler köye geri döndü, telefonla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ni arayarak yardım istedi. Öğretmenlerin yardım çağrısı üzerine ekipler yola çıktı. Ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak köye ulaştı. Öğretmenler, iş makinesinin arkasında evlerine giderken, kent merkezinde bulunan vatandaşlar da köye geldi. İki öğretmen, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Güdeli köyü sakinlerinden Oktay Metin, "Köyün yolu kar ve tipi sebebiyle kapandı, greyder ve kepçe gelerek yolumuzu açtı. Biz köyümüze gelirken öğretmenler de Kars'a gitti. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Bu arada, bölgede kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeniyle Kars-Iğdır karayolunda bir araç kayarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgede bulunan vatandaşlar trafik ekipleri aracı iteleyerek yola çıkarttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsKarTipiÖğretmenKurtarmaMahsurGüdeli Köyü
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