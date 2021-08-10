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Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı

10 Ağustos 2021 Salı 14:04
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Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı

KARS - KARS’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyünde geçen yıl yaşanan fırtınada yıkılan 19 köyün kullandığı 35 yıllık asma köprü, yeniden yapıldı. Yaya geçişlerinin yapıldığı köprü ilerleyen günlerde araç trafiğine de açılacak. 

Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki köylerini birbirine bağlayan Kars Çayı üzerindeki 110 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki asma köprü bu yıl sürdürülen hummalı çalışmaların ardından hazır hale getirildi. Geçen yıl yaşanan şiddetli fırtınada kullanılmaz hale gelen asma köprünün yapılmasına çok sevindiklerini söyleyen 15 hane, 50 nüfuslu Küçük Aküzüm köyü Muhtarı Teoman Gelekçi, "İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 700 bin liraya yaptırılan bu köprü bizim ve 19 köyün her şeyi. Köyümüzün Kars'a uzaklığı asma köprüyü kullanırsak 55, Akyaka ilçesi üzerinden gidersek 75 kilometre. Gidiş-geliş 40 kilometre ediyor. Hem maddi kayıp hem de zaman alıyordu. Bu ayın sonunda yenilenen yüzüyle tekrar hizmet verecek olan asma köprü eski yıllardaki gibi düğün konvoylarına, gelin ve damatların dış çekimlerine ev sahipliği yaparak hatıralardaki yerini de alacak" diye konuştu.

Büyük Aküzüm köyünde bir yakınının düğününe gelen Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven de 25 yıldır görmediği çocukluk arkadaşı Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi ile köprüde buluştu. Karslı halk ozanı Arif Gülcani de ‘Bayrak’ türküsünü söyleyerek asma köprünün yeniden yapılmasına duyduğu sevinci dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsFırtınaAsma Köprü
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