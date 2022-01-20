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Karavan tutkunları Afyonkarahisar’da buluşacak

20 Ocak 2022 Perşembe 12:29
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Karavan tutkunları Afyonkarahisar’da buluşacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleşecek KaravanFest yerli ve yabancı birçok karavan tutkununu ve tedarikçilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2022 yılının ilk festivali niteliğindeki Bitci KaravanFest Winter Edition, 21-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde konser, söyleşi, karavan kültürü etkinlikleri, gezi turları ve çeşitli aktiviteler katılımcılar ile buluşturulacak.

Gastronomisi, kültürü ve tarihi ile ön plana çıkan Afyonkarahisar, karavan tutkunlarının buluşma noktası olacak. Son yıllardaki turist sayısındaki artışın da etkisiyle yeni projeler geliştiren Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü (ANMOT) iş birliğinde gerçekleşecek Bitci KaravanFest Winter Edition, 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi’nde karavan tutkunlarını buluşturacak.
 

Karavan tutkunları ve tedarikçileri, “4 Mevsim Afyon” projesi kapsamında bir araya gelecek. 2022 yılının ilk festivali niteliğindeki KaravanFest, dünyanın ilk termal altyapılı karavan alanında gerçekleşecek. Festival 21-23 Ocak tarihleri arasında 3 günlük bir programı kapsıyor.

FESTİVALDE BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Üç gün boyunca sürecek olan festivale birçok etkinlik, konser, gezi turu ve söyleyişi eşlik edecek. 22 Ocak Cumartesi günü Frig Vadisi, Emre Gölü ve Ayazini Ören Yeri gezisi ve Manuş Baba konseri gerçekleştirilecek. Festival Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ’ın ve Karavan camiası duayeni Ali Rıza Adatepe’nin söyleyişleriyle birlikte Retrobüs’ün konseri eşliğinde 23 Ocak’ta son bulacak.

UNESCO Gastronomi şehri Afyonkarahisar’da yapılacak festivalde sucuk ve kaymaklı ekmek kadayıfı partileriyle şehrin gastronomisi öne çıkacak.
 

AFYONKARAHİSAR’DA KARAVAN KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ
 

Türkiye’nin 2022’deki ilk festivali olacağını hatırlatan KaravanFest Direktörü Mahmut Nedim Akülke şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin yarısından fazlasına 3 saat uzaklıkta olan Afyonkarahisar özellikle turizm, kaplıcalar ve kültür açısından farklılaşıyor. Sahip olduğu bu zenginlikler açısından da yerli ve yabancı birçok turisti ağırlama fırsatı buluyor. Dünya Motokros Festivali ve Türkiye MotoFest başta olmak üzere ses getiren projeleri gerçekleştiren Afyonkarahisar da dünyanın en büyük trendi mobiliteyi öne çıkaran, sürdürülebilirliğe katkı sunan ve özel olarak akıllı eğlence konseptiyle zenginleştiriyoruz. Valiliğimizin, belediyemizin, şehrin tüm yöneticilerinin desteklediği değer katacak etkinlikleri yapmayı sürdüreceğiz. Gerçekleştireceğimiz bu festivalde karavan tutkunlarını Türkiye’nin en gelişmiş karavan tesisinde bir araya getiriyoruz. MXGP of TÜRKİYE ile açılan belediyemizin büyük bir yatırımla Afyonkarahisar’a kattığı bu tesiste karavan tutkunlarının her ihtiyacı düşünüldü. Bizler de her kesimden katılımcıya ulaşabilmek için de KaravanFest için sömestr tatilinin başlangıcını tercih ettik. Dünya’nın ilk termal altyapılı Kamp ve Karavan Alanı’nda gerçekleşecek olan festivalimizde birçok değerli isim de bize eşlik edecek. Çeşitli konserler, etkinlikler, sektör ile ilgili duayen isimlerden söyleyişiler yer alacak. Festivalin gerçekleşmesi için emeği geçen başta Valimiz ve Afyonkarahisar Belediyesi olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz.”

İlki yapılacak festivalin isim sponsoru dünyanın birçok taraftar token’ını duyuran Türkiye’nin yerli kripto borsası Bitci oldu. Bitci KaravanFest Winter Edition olarak yapılacak festivalin diğer sponsoru da Türkiye’de ve dünyada önemli araç üreticilerine elektrikli ve havalı korna üretimi ile araç iç- dış aydınlatma ürünleri tedarik eden Seger oldu. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu’nun desteğiyle yapılan festivaldeki etkinliklerin kulislerinde ise Marmara Karavan sponsorluğunda gerçekleşecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karavan TutkunlarıAfyonkarahisar
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