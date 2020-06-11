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Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi

Erzurum'da 1308 yılında Emir Saadettin tarafından yapılan Karanlık Kümbet, 712 yıl sonra restore edildi.

11 Haziran 2020 Perşembe 09:11
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Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi

Erzurum Müze Müdürlüğü, merkez Yakutiye İlçesi Gülahmet Caddesi'ndeki tarihi Karanlık Kümbeti'nde restorasyon çalışması başlattı. 1954 yılında küçük çaplı bir onarım geçiren tarihi kümbet baştan aşağı tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi. Konik kubbeli çatısında deforme olan taşların yerine 500 yıla yakın ömrü bulunan taş döşendi. Karanlık isminin nasıl verildiğine dair bir bilginin olmadığı kümbetteki çalışmaları inceleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, işi üstlenen firmanın yöneticisi Mustafa Polat'tan bilgi aldı.

Tarihi kümbetin çatısındaki taşların artık ufalanmaya başladığını belirten Mustafa Polat, ömrü 500 yıl olan esere uygun Erzurum'daki ocaklardan çıkarılan taş kullandıklarını söyledi. 1954 yılında yapılan çalışmanın imitasyon olduğunu sadece yıpranan yerlerin onarıldığını ifade eden Polat, kendilerinin çatıyı yeni taşlarla yenilediklerini tarihi binanın duvarlarını da temizlediklerini kaydetti.

Restorasyonda yapılan işleri beğendiğini belirten Müze Müdürü Hüsnü Genç, kendilerinin de tarihi kümbetin arkasında mezarların bulunduğu hazireyi düzenleyerek güzel bir hale getireceklerini söyledi.

Emir Saadettin tarafından 2 katlı bir mezar olarak inşa edilen kümbetin alt katında anıt mezar bulunurken, üst katı ise ziyaretçilerin namaz kılacağı mescit olarak kullanılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumEmir SadrettinKaranlık Kümbet
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