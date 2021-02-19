Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
398.892
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7642
EURO
8.4350
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KARADENİZSİAD BAŞKANI UZUN SANDUKA’YI ESEDOV’A TESLİM ETTİ

19 Şubat 2021 Cuma 18:03
2 Okunma
KARADENİZSİAD BAŞKANI UZUN SANDUKA’YI ESEDOV’A TESLİM ETTİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman UZUN ve Başkan Yardımcısı Ali Faruk ÇOLAK, İle birlikte BTSO-AZPROMO arasında işbirliği protokolünün imzalandığı TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ Formuna BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) adına katılım sağladı. Katılım sonrası BTSO-KARADENİZSİAD tarafından ortaklaşa hazırlanan SANDUKA Azerbaycan Başbakanı Ali ESEDOV’a takdim edildi. Sanduka’nın Kapağında, Türklerin Atası Oğuz Kağan’ın Mührü ve 16 Türk İmparatorluğunun Bayrakları ile TÜRKİYE-AZERBAYCAN kardeşliğini simgeleyen Bayrakların işlenmiş olduğu Sanduka, Osman Gazi Han, Fatih Sultan Mehmet Han, Çanakkale Şehitliğinde bulunan Azerbaycan’lı kardeşlerimizin vatandaşlarımızın toprakları, Ayrıca Kuran-ı Kerim ve şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte Sanduka Çumhur başkanı vekili Fuat Oktay Süleyman Uzun ve başkan yardımcısı A.faruk Çolak tarafından Azerbeyecan  Başbaka’nı Ali ESEDOV’a Takdım edildi. Başbakan Esedov bu sandukayı büyük bir onur ve gururla teslim alıyorum dedi. Karadenizsiad Başkanı Süleyman Uzun ve yardımcısı Faruk Çolak’a tüm yönetim kuruluna BTSO’ı başkanı İbrahim Burkay ve yönetimine’de teşekkürlerini bildirdi.. 


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KARADENİZSİAD BAŞKANI UZUN SANDUKAYI ESEDOVA TESLİM ETTİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkram Çeşmesi Sıcak Süt İle Gönülleri Isıttı
İkram Çeşmesi Sıcak Süt İle Gönülleri Isıttı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
13 kaçak göçmen kurtarıldı
13 kaçak göçmen kurtarıldı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı
Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı
Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı
Fındıkları dondan koruyorlar 
Fındıkları dondan koruyorlar 
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
Harzemşah'ın mezarı, Silvan'daymış
Harzemşah'ın mezarı, Silvan'daymış

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma