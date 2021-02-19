KARADENİZSİAD BAŞKANI UZUN SANDUKA’YI ESEDOV’A TESLİM ETTİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman UZUN ve Başkan Yardımcısı Ali Faruk ÇOLAK, İle birlikte BTSO-AZPROMO arasında işbirliği protokolünün imzalandığı TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ Formuna BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) adına katılım sağladı. Katılım sonrası BTSO-KARADENİZSİAD tarafından ortaklaşa hazırlanan SANDUKA Azerbaycan Başbakanı Ali ESEDOV’a takdim edildi. Sanduka’nın Kapağında, Türklerin Atası Oğuz Kağan’ın Mührü ve 16 Türk İmparatorluğunun Bayrakları ile TÜRKİYE-AZERBAYCAN kardeşliğini simgeleyen Bayrakların işlenmiş olduğu Sanduka, Osman Gazi Han, Fatih Sultan Mehmet Han, Çanakkale Şehitliğinde bulunan Azerbaycan’lı kardeşlerimizin vatandaşlarımızın toprakları, Ayrıca Kuran-ı Kerim ve şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte Sanduka Çumhur başkanı vekili Fuat Oktay Süleyman Uzun ve başkan yardımcısı A.faruk Çolak tarafından Azerbeyecan Başbaka’nı Ali ESEDOV’a Takdım edildi. Başbakan Esedov bu sandukayı büyük bir onur ve gururla teslim alıyorum dedi. Karadenizsiad Başkanı Süleyman Uzun ve yardımcısı Faruk Çolak’a tüm yönetim kuruluna BTSO’ı başkanı İbrahim Burkay ve yönetimine’de teşekkürlerini bildirdi..



