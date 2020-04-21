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Karadeniz’de yetiştirilen somon sağlık dostu

KARADENİZ'de, balık avı sezonunun sona ermesiyle birlikte denizde kurulan kafeslerde yetiştirilen ve tezgahları süsleyen kültür balıkları, protein, vitamin ve omega yağları bakımından zengin olması nedeniyle bağışıklığı da güçlendiriyor. Uzmanlar, koronavirüsle mücadele edilen bu günlerde Alzheimer, kronik hastalıklar ve kalp damar sağlığına iyi gelen ve vücut direncini artıran Karadeniz somonu tüketilmesini tavsiye ediyor.

21 Nisan 2020 Salı 08:26
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Karadeniz’de yetiştirilen somon sağlık dostu

Karadeniz'de, 15 Nisan’da balık avı sezonunun sona ermesiyle birlikte balıkçılar, kültür balıkçılığına yöneldi. Denize kurulan kafeslerde yetiştirilen kültür balıkları, tezgâhları ve sofraları süslemeye başladı. Koronavirüs salgınından korunmak için sağlıklı gıdalara yönelen vatandaşların tercihi Karadeniz somonu oldu. Deniz kenti olan Trabzon’da, Karadeniz somonu olarak da anılan Türk somonu üretiliyor. Japonya, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkeye ihracat yapan balıkçılar, koronavirüs salgını nedeniyle üretimlerini iç pazara sundu. Deniz kafeslerinde yetiştirilen Karadeniz somonu da balığı da bağışıklık sistemini güçlü tutması ve vücut direncini artırması nedeniyle tercih ediliyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahittin Kahveci, koronavirüs salgınının yaşandığı son günlerde bağışıklık sisteminin dirençli olması için beslenmeye önem verilerek protein, mineral ve vitamin bakımından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiğini söyledi. İnsan sağlığına faydaları bakımından balık tüketiminin alışkanlık haline dönüşmesi gerektiğini kaydeden Kahveci, "Proteinler, vücuttaki bazı kilit hormonların yapısını oluşturur. Bunlarda eksilme olması durumunda vücut zayıf düşer. Son zamanlarda bu çok önemli” dedi.

PROF. DR. KAHVECİ: SOMON ÖNEMLİ BİR BESİN KAYNAĞI 

Karadeniz somonu tüketilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Kahveci, "Karadeniz somonuyla Norveç somonu iklimsel şartları bakımından farklılık gösterse de protein ve omega yağları bakımından birbirine yakın. Norveç somununa göre Karadeniz somonunun ekonomik bir besin kaynağı var. Karadeniz somonunun besin değerlerinin korunması için haşlama ve buğulama olarak tüketilmesi önemli. Çocuklarda beyin gelişimi, kronik hastalıkların iyileşmesi, Alzheimer, kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesinde ve genel olarak bireylerin sağlıklı olmasında önemli bir besin kaynağıdır. En önemli omega kaynağı olan besinlerimizden biridir. Tüketimini alışkanlık haline getirmeli ve her hafta en az 2 veya 3 defa balık tüketilmesi lazım” diye konuştu. 

Balık halinde somon alan Armağan Kodal, Karadeniz somonunun Norveç somonuna göre vitamin bakımından daha zengin ve daha besleyici olduğu için tercih ettiğini söyledi. Kodal, yerli ürün tüketilmesine dikkat çekerek, "Şu anda en güzel yenecek balık somon. Hem besleyici, hem de önümüz Ramazan. Karadeniz somonundan başkasını tercih etmem. Kendi denizimin balığı varken niye başka denizden balık yiyelim” diye konuştu.

Norveç somonundan daha lezzetli olduğu için Karadeniz somonunu tercih ettiğini söyleyen Murat Ertaş da, “İhracatı olmadığından ve Norveç somonundan daha kaliteli olduğu için Karadeniz somonunu tercih ediyorum. Hem fiyatı ucuz, hem kalite olarak, hem yenmesi çok güzel” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKaradenizBalıkBalıkçılıkSomonKaradeniz Teknik Üniversitesi
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