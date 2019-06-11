Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93739
ALTIN
246.668
DOLAR
5.7971
STERLİN
7.3795
EURO
6.5596
Meslek liselilerden elektrikli araçların otoyolda şarj olacağı proje
Meslek liselilerden elektrikli araçların otoyolda...
Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için yemek yiyin
Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek...
Konyaspor'da olağanüstü kongre heyecanı
Konyaspor'da olağanüstü kongre heyecanı
TGC'nin 73. kuruluş yıldönümü kutlandı
TGC'nin 73. kuruluş yıldönümü kutlandı
Ağaoğlu'ndan Yusuf için Lille’den gelen teklife teşekkür
Ağaoğlu'ndan Yusuf için Lille’den gelen...

Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor

Yurt genelinde 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren 'İmar Barışı' uygulamasına 1 milyona yakın başvurunun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde, yaz aylarıyla birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına, tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de bir yandan yeni yıkım kararları alıyor. Trabzon'un Araklı ilçesinde sık ormanla kaplı yeşil doğanın içerisinde 7 yıl önce inşa edilmiş 8 katlı kaçak tuğla bina, oluşturduğu görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor.

Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor

Yurt genelinde 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren 'İmar Barışı' uygulamasına 1 milyona yakın başvurunun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde, yaz aylarıyla birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına, tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de bir yandan yeni yıkım kararları alıyor. Trabzon'un Araklı ilçesinde sık ormanla kaplı yeşil doğanın içerisinde 7 yıl önce inşa edilmiş 8 katlı kaçak tuğla bina, oluşturduğu görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor.

11 Haziran 2019 Salı 12:20
9 Okunma
Karadeniz yaylalarında yeni kaçak yapılar yükseliyor

TRABZON - Ülke çapında 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getiren 'İmar Barışı'na, sit, mera, milli park gibi koruma statülerine sahip yaylalarda inşa edilen kaçak yapılarla gündeme gelen Karadeniz Bölgesi'nde yoğun başvuru yapıldı. Başvuruların 15 Haziran, ödeme süresinin ise 30 Haziran'da sona ereceği 'İmar Barışı'na bölgede başvuru sayısı 1 milyona yaklaştı. 'İmar Barışı' bedelini ödeyen kent sakinleri, kaçak yapıları için 'Yapı Kayıt Belgesi' aldı. Karadeniz'de başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı. Bölgede 149 bin dolayında müracaatla Trabzon, en çok başvuru yapılan kent oldu.

YENİ KAÇAK YAPILAR YÜKSELİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde, yaz ayları ile birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına tüm koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Yaylalarda çok katlı betonarme binalar inşa etmeyi sürdüren yaylacılar, doğal yapıya zarar veriyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de bir yandan yeni yıkım kararları alıyor. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken, valilikler ise vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, 'İmar Barışı' uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer veriliyor, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruluyor. Kaçak yapılarını kurtarmak isteyen bazı yaylacıların, yapıların 31 Aralık 2017 öncesi inşa edildiği beyanında bulundukları ortaya çıkıyor. Asılsız beyanlarda bulundukları tespit edilen yaylacıların 'Yapı Kayıt Belgeleri' iptal edilerek kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatıldı.

YEŞİLİN İÇERİSİNE 8 KATLI TUĞLA BİNA

Karadeniz Bölgesi'nde çarpık yapılaşmanın son örneği ise Trabzon'un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 8 katlı kaçak tuğla bina oldu. Sık  ormanla kaplı yeşil doğanın içerisinde dere kenarındaki yaklaşık 7 yıl önce inşa edilen tuğla bina, oluşturduğu görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor. Sahibi F.K.'nin il dışında yaşadığı Trabzon-Bayburt yolu üzerindeki boş binayı görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, kaçak olan bina için 'İmar Barışı' başvurusu yapılmadığını açıkladı.  

'USÜLSÜZ BAŞVURULAR İPTAL EDİLİYOR'

Trabzon Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Korkmaz, kent genelinde 149 bin bağımsız bölüm için İmar Barışı başvurusu yapıldığını belirterek 208 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı. Korkmaz, "İmar Barışı 31 Aralık 2017'den önceki yapıları kapsıyor. Bu tarihten sonra inşa edildiği tespit edilen yapılar için verilmiş olan Yapı Kayıt belgeleri iptal ediliyor. Aynı zamanda üçüncü şahısların arazilerine yapılan yapılar da uygulama kapsamı dışındadır. Usulsüz, şartları sağlamadan yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın belgelerini iptal ediyoruz. Bunların yapıları ile ilgili yıkım süreçleri olacak” dedi.

VALİ USTAOĞLU: DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDIK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu kaçak yapılarla ilgili denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "24 saat esasına dayalı güvenlik güçlerimiz yol güzergahlarında denetimlerini yapıyor. Önüne geçmek kolay değil ama biz özellikle bu konuda hassas davranıyoruz. Çünkü bu ilin en önemli vizyoner yüzü turizm. Vatandaşımız da bunun yavaş yavaş artık farkında. Denetimleri sıklaştırarak bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

VALİ ÇEBER: HERKES DUYARLI OLMALI

Rize Valisi Kemal Çeber de, "Biz kaçak yapıların yıkımlarını yaparken bir taraftan da yeni yıkım dosyası hazırlıklarımız var. Elimizdeki 200- 300 jandarma ve polis veya özel İdare ya da belediye elemanıyla mücadeleyi yapmak mümkün değil. Kaçak yapılara karşı herkesin duyarlı olması lazım" diye konuştu.

ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili yıkım kararları alınarak mücadele başlatılmıştı.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arazi ortasında köylülerin 'doğal jakuzi' keyfi
Arazi ortasında köylülerin 'doğal jakuzi' keyfi
Burdur sular altında kaldı
Burdur sular altında kaldı
Van'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyor
Van'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyor
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı
Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali
Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali
Gaziantep'te tehlikeli serinlik
Gaziantep'te tehlikeli serinlik
5 kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu...
5 kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu...
Dev kaya yola düştü
Dev kaya yola düştü
500 bin bitkinin bulunduğu rengarenk bahçeye ziyaretçi akını
500 bin bitkinin bulunduğu rengarenk bahçeye ziyaretçi akını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans