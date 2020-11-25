Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1338
ALTIN
462.926
DOLAR
7.9541
STERLİN
10.6167
EURO
9.4616
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi...
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kiev'e gitti
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa...
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişebilir”
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe...
Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması isteniyor
Bingöl'de 'külahlı taşlar'ın turizme kazandırılması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz'in ilk bilimsel kazı alanı tarihe ışık tutuyor

Türkiye'de tahtında oturan ilk 'Ana Tanrıça Kibele' ve Bereket Tanrısı Dionysos heykelinin bulunduğu Ordu'nun 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan kalede, 10 yıldır yapılan çalışmalarda 2 bini aşkın tarihi eser bulundu. Kaleden çıkartılan eserler üzerinde yapılan incelemelerde M.Ö. 2'nci ve 1'inci yüzyıllarda kaleye yerleşim yapıldığı, Helenistik Pontus Kralı 6'ncı Mithradates’in kalesi olduğu belirlendi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:52
3 Okunma
Karadeniz'in ilk bilimsel kazı alanı tarihe ışık tutuyor

ORDU - Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık sivri bir kaya üzerine inşa edilen Kurul Kalesi'nde, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenyurt'un katılımıyla kurtarma kazısı başlatıldı. Yeterli ödenek sağlanamayınca, çalışmalar istenilen boyutta devam edemedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sağlanan ödenek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı hız kazandı.

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığında son 3 yıldır süren kazı çalışmalarında 25'i arkeolog, 40 kişilik ekip görev aldı. Çalışmalarda, 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitlerinin ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucunda M.Ö. 2'nci ve 1'inci yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi.

2 BİNİ AŞKIN TARİHİ ESER ÇIKARTILDI

1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu. Tarihi eserlerin Ordu'da kurulması planlanan arkeoloji müzesinde sergileneceği belirtildi.

ANA TANRIÇA HEYKELİ BULUNMUŞTU

Kazılarda, 2016 yılında tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tanrısı Dionysos, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu. Kibele heykelinin, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edildi. 

BU YIL HEYKELLER ÇIKARTILDI

Kalede arka arkaya çıkartılan önemli tarihi eserler bölgede heyecan uyandırdı. Çalışmalar bu yıl kaldığı yerden devam etti. Kalenin kuzey terasında yürütülen kazılarda açığa çıkarılan bir yapı içerisindeki kült odasında pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde yirmiden fazla büst ile maskları bulundu. Pişmiş toprak büst ve maskların kült ritüelinin bir uygulaması olarak bilinçli bir şekilde kırılarak bu alana atıldıkları tespit edildi.

UNESCO İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Kibele’ heykeli bulunduktan sonra ziyaretçi akınına uğrayan Kurul Kalesi’nin, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınması için başvuruda bulunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ‘Ana Tanrıca Kibele’ heykelinin turizme kazandırılması için bir dizi proje hazırladı. Proje kapsamında Ana Tanrıça Kibele heykeli markası adıyla yörenin başlıca tarım ürünü olan fındık mamulleri üretilecek. Helenistik Pontus Kralı 6'ncı Mithradates’in kalelerinden birisi olan Kurul Kalesi, askeri kimliğinin ötesinde, dönemin dinsel inançları ve kült uygulamalarına ışık tutmaya devam etmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ana Tanrıça KibeleBereket Tanrısı DionysosKaradenizBilimsel Kazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı
Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu
Doğu Karadeniz için deprem uyarısı
Doğu Karadeniz için deprem uyarısı
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon
Kocaeli merkezli 13 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon
Balıkçı ve vatandaşların gözü iri hamside
Balıkçı ve vatandaşların gözü iri hamside
GENÇ MÜSİAD BURSA ŞUBESİ’NDEN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET…
GENÇ MÜSİAD BURSA ŞUBESİ’NDEN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma