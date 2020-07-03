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Karadeniz'in hırçın dalgalarından elektrik üretilecek

TRABZON'da dalga, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretilmesi için '3'lü temiz ve yenilenebilir enerji' projesi hazırlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından geliştirilen proje ile hem temiz enerji elde edilmesi hem de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

03 Temmuz 2020 Cuma 09:02
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Karadeniz'in hırçın dalgalarından elektrik üretilecek

Karadeniz'in hırçın dalgalarından elektrik enerjisi üretilmesi için harekete geçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde dalga, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi yapabilmek için özel bir proje hazırladı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca (DOKA) desteklenen projede kullanılan yerli ekipmanlar, Trabzon Limanı yakınlarında deniz tabanına sabitleyici çivilerle çakıldı. Tribün parçaları ile tribünleri muhafaza edecek kabinlerin yerleştirileceği montajlarda ayrıca güneş panelleri de yerleştirilecek. Sistem devreye alındığında dalga, rüzgar ve güneşten elde edilen enerji, filtreler aracılığıyla dönüştürülerek 6 kilovat saatlik enerji üretilecek.

'TÜM TASARIMLAR BİZE AİT'

Projenin yürütücülüğünü yapan KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, dalga enerji sisteminin denize kurulumuyla ilgili tüm donanımların mekanik aksamların tasarımı ve imalatlarının proje ekibine ait olduğunu söyledi. Projedeki güneş enerji sisteminin de tasarımının kendilerine ait olduğunu ifade eden Prof. Dr. Altaş, "1 ay sonra enerji üretimine geçip açılışını yapmak istiyoruz. Projede yer alan enerji dönüşüm yöntemleri dünyada var olmakla birlikte, kullanılan teçhizatları geliştirerek özgünlük kazandırdık. Bizim kuracağımız proje ülkede belki bu kapsamda uzun süreli kalacak ve belki de ilk proje olacak. Bunun devamının gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

'ENERJİYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Doğu Karadeniz'e ait dalga ölçüm verilerinin hiçbir kaynakta bulunmadığını ve bu sistemle Karadeniz'in dalgalarının enerji potansiyelinin de ölçüleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Altaş, şunları söyledi:

"Gelecekte yapılmak istenen enerji projelerinde dalga enerjisinden de yararlanılabilecek. Rüzgar enerji eklentileri de kurulduktan sonra '3'lü yenilenebilir enerji sistemi'ne dönüşecek. Bu 3 kaynaktan üretilecek elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak için yeni tasarım ve cihazlar geliştirecek. Güneş yokken dalga var, dalga yokken güneş var, rüzgar yokken güneş var. Üçünün bir arada olduğu zamanlar da var. Biz istiyoruz ki bu kaynakların süreksizlik içeren kısımlarında, diğer bir kaynaktan gerekli enerjiyi sağlayarak enerji sürekliliğini yönetmek."

'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK'

Altaş, projenin çevre dostu ve tamamen yerli olduğunu vurgulayarak, "Dalga, güneş ve rüzgar enerji sistemlerinin çevreye atığı, dumanı, zehirli gaz salınımı yok. Ülke ekonomisine baktığımız zaman, bunun katkısı çok küçük kalır ama bizim hedefimiz bu değil. Biz burada Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Bu çalışma, ileriye dönük olarak yerli ve milli bir yatırım olacak. Kaynak kendimize ait, enerjiye dönüştürmek için kullandığımız cihazları kendimiz üretiyoruz. Dışa bağımlılığını minimuma indiriyoruz. Biz bu kaynakları kullandığımız zaman enerjide dışa bağımlılığımızı hem azaltacağız hem de kendimize ait yerli ve milli enerji kaynaklarımız artacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizDalgaElektriküretim
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