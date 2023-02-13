Karadeniz'deki 5 ilde 575 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Yağışın ardından merkezde 2, Şebinkarahisar'da 31, Görele'de 28, Tirebolu'da 23, Alucra ve Dereli'de 22'şer, Bulancak'ta 14, Espiye'de 12, Çamoluk'ta 11, Yağlıdere'de 10, Güce'de 6, Doğankent'te 5, Çanakçı'da 4 ve Keşap ilçesinde 3 olmak üzere 193 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

- Rize

Rize'de ise kar yüksek kesimlerde aralıklarla sürüyor.

Merkez ve Fındıklı'da 5'er, İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 26, Çayeli'nde 20, Ardeşen'de 17, Güneysu'da 9, Hemşin'de 8 ve Kalkandere ilçesinde 3 olmak üzere 122 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 81 personeli, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder turizm merkezinde ulaşımın aksamaması için yolları temizledi.

- Artvin

Artvin'de kar dün geceden beri etkili oldu.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 5, Borçka'da 38, Şavşat'ta 21, Arhavi ve Yusufeli'nde 14'er, Murgul'da 11 ve Ardanuç ilçesinde 5'er olmak üzere 108 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu köylere öncelik vererek yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Karın ardından Artvin'in yanı sıra Şavşat, Borçka ve Murgul ilçe merkezleri de beyaza büründü.

Belediye ekipleri şehir içi ulaşımda aksama yaşanmaması için gece boyu tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Kar ve buzlanma nedeniyle kentin farklı noktalarında küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

- Ordu

Ordu'da kar yüksek kesimdeki 82 mahallenin yolunu kapattı.

Büyükşehir Belediyesinin 560 personeli 456 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar etkili oldu.

İl Özel İdaresinin 42 personeli, 21 iş makinesi yardımıyla merkezde 30, Torul'da 15, Kürtün'de 13, Şiran'da 9 ve Köse ilçesinde 3 olmak üzere 70 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

- Trabzon

Trabzon'da da iki ilçede karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi ile Düzköy ilçesinin Çal Çeşmeler Mahallesi'nde iş makinesi yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.