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Karadeniz'de istavrit bolluğu; fiyatı yarıya düştü

02 Eylül 2022 Cuma 12:32
Karadeniz'de istavrit bolluğu; fiyatı yarıya düştü

TRABZON - Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'vira bismillah' diyen ve denize açılan balıkçıların ağları, ilk günden istavritle doldu. 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya geriledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. İlk gün ağları istavritle dolan balıkçıların yüzü güldü. Sezon öncesi 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya geriledi. Tezgahlarda yer alan çupra 130, somon 100, alabalık 70, barbun 50 lira, izmarit 40 lira, levrek ise 150 liraya satılıyor.

'İSTAVRİT 50 LİRAYA GERİLEDİ'

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Ne umduk ne bulduk' dersek yine bu sezon da umudumuz var. Deniz bize ne getirir, bilinmez ama biraz da olsa tezgahlarda hareketlilik oldu. Yine sezona istavritle başladık. Sezon açılmadan önce fiyatı 120 liraya kadar çıkan istavrit sezonun açılmasıyla birlikte 50 liraya kadar düştü. Umarım bu sezon bol ve bereketli geçer. Fiyatlar uygun. Şu anda zaten 50 liraya tost, hamburger bile yenmiyor. 1 kilo istavrit 50 lira. Bence makul" diye konuştu.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise havaların soğumasıyla çeşitliliğin artacağını ve fiyatların daha da düşeceğini söyleyerek, "Geçen sene istavritle başladık sezona hatta istavritle bitirdik sezonu. İstavrit tezgahtan hiç gitmedi. Bu sezondan umutluyuz. Av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda biraz çeşitlilik oldu. Havaların soğumasını ve çeşitlerin artmasını bekliyoruz. Umarım umduğumuz gibi bereketli geçer sezon" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istavrit BolluğuKaradeniz
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