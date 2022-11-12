Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği

KIRKLARELİ'nin İğneada beldesi açıklarında, balıkçı teknesinde meydana gelen ve mayının neden olduğu ileri sürülen patlamanın ardından balıkçılar, Karadeniz'de avlanma tedirginliği yaşıyor. 

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:18
Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi limanından Karadeniz'e avlanmaya çıkan 'Ahmet Mollaoğlu- 2' balıkçı teknesinde, 9 Kasım akşamı, kıyıdan 3 mil açıkta patlama meydana geldi. 13 kişilik mürettebatın bulunduğu teknede yaralanan olmazken, ön kısmında delik açıldı. Mürettebatın yatakhane bölümünden su almaya başlayan tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak, İğneada Limanı'na getirildi. Teknedeki balıkçılar, patlamaya mayının neden olduğunu öne sürerek, büyük korku yaşadıklarını anlattı. Patlamayla ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme ise sürüyor. Teknede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı inceleme, su altından da yürütülüyor.

'AVLANMAKTAN KORKUYORUZ'

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, teknedeki patlamanın ardından Karadeniz'de avlanırken, mayın tedirginliği yaşadıklarını söyledi. Olayın ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin sürekli devriye görevi yürüttüğünü kaydetti. Kıyıköy'de 25 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Yanık, korku ile balıkçılık yaptıklarını belirtip, "Şimdi tedirginlik yaşıyoruz. Teknemiz ufak, Allah göstermesin, zaten öyle bir şey olsa bizim kurtulma şansımız yok. O konulardan dolayı denizlerde avlanmaktan korkuyoruz. Bu olaylar ne kadar sürer, tabi bilmiyoruz. Balıkçılıkta biraz zayıf geçiyor.  Gece geziyoruz yakamozla ama mayın korkusundan fazla gezemiyoruz ki burada da balıkçılık gece oluyor" diye konuştu.  

'KORKUKTUK, GERİ GELDİK'

Balıkçı teknesinde yaşanan patlama sonrası avlanmayı bırakarak, Kıyıköy'deki limanlarına geldiklerini anlatan Oğuz Çevik ise "Patlama olayı bizi çok tedirgin etti. Büyük korku yaşadık. Korkudan yarım saat gezip limana geldik. Hiçbir şey görünmüyor. Anızsın karşına ne çıkacak, belli değil. Akşam bir cisim gördük. Allah'tan poşetmiş onu gördük de korktuk; aslına rastlasaydık ne olurdu, hiç bilmiyorum. Balık çok, Allah'ın izni ile yılbaşına kadar bitecek gibi değil. Lüfer, çinekop, palamut devam ediyor ama inşallah can kaybı vermeyiz bu mayınlardan. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu tedirginliği kaldırıyor ama bu mayın çok küçük; denizin üzerinde nasıl görecekler? Karadeniz koca bir derya; nerede, ne zaman, ne olacağı hiç belli değil ancak yapacak bir şey de yok. Mecbur çıkıyoruz. Ekmek paramızın peşindeyiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliDemirköyKaradenizBalıkBalıkçıMayınPatlamaDeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü, 113 yaşında yaşamını yitirdi
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemi gördü, 113 yaşında yaşamını yitirdi
Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı
Diyarbakır’da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı
Kuraklıktan etkilenen Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı  
Kuraklıktan etkilenen Tuz Gölü'nde kirlilik de başladı  
Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı
Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı
Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta
Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta
Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor
Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni
Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول